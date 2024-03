„Fotogate“ im Hause Windsor

Eigentlich ist es erstaunlich, dass die perfekt geölte Medienmaschinerie der Royals dachte, mit diesem dilettantisch manipulierten Bild dem Strom der Verschwörungstheorien rund um Kates Gesundheitszustand Einhalt gebieten zu können. Hatte man wirklich geglaubt, in Zeiten, in denen die KI fast perfekte Illusionen der Wirklichkeit kreieren kann, mit lächerlichen Bearbeitungsfehlern die digital aufgerüstete Welt an der Nase herumzuführen?