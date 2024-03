Drogenspürhund wurde „Gras“-Dealer zum Verhängnis

Am Montag klopften Beamte des Kriminaldienstes, der Polizeiinspektion Reifnitz und einer Hundestreife an die Tür der Wohnung des 24-jährigen Mannes in der Gemeinde Schiefling am Wörthersee. Und sie wurden auch fündig: „Im Zuge der Durchsuchung konnten rund 250 Gramm Cannabis, Suchtmittelutensilien sowie Bargeld in szenetypischer Stückelung fest- und sichergestellt werden.“