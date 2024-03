„Sind den Menschen verpflichtet, nicht Mandaten“

Und wieder ein Aufreger in dunkelroter Kutte. Kay-Michael Dankl könnte Salzburgs Bürgermeister werden. Nach Elke Kahr in Graz wäre es der nächste Coup der Kommunisten in einer großen Stadt. Wie ist das zu erklären? „Das ist recht einfach“, sagt Bundessprecher Tobias Schweiger. „Die Menschen merken, dass wir für sie und ihre Sorgen da sind. Und zwar glaubwürdig.“