Rot-rot oder blaßrot | Zitternde ÖVP

Rot-rot oder blaßrot. Was für ein Paukenschlag! Die Stadt Salzburg, in vielen Vorbetrachtungen in den unterschiedlichsten Medien - fälschlicherweise - als „tief bürgerlich“ apostrophiert, wird in den nächsten Jahren von einem roten oder gar rot-roten Bürgermeister regiert! Ausgerechnet in Zeiten erheblicher SPÖ-Depression belegen die Sozialdemokraten in der Landeshauptstadt nach den gestrigen Gemeinderatswahlen Platz 1 - und das, während gleichzeitig die Kommunisten noch dramatischer wachsen als ohnehin schon spekuliert worden war, den Sozialdemokraten dabei ganz nahe kommen. Wie geht sich ein derartiger rot-rot-roter Vormarsch, eine absolute Mehrheit für die SPÖ mit der KPÖ, aus? Weil die beiden Parteien aus der Bundesregierungskoalition, Schwarze und Grüne, abstürzen, sich die bisherige Bürgermeisterpartei ÖVP halbiert. Und die blauen Bäume auch nicht sensationell in den Himmel wachsen. Von wem die Stadt Salzburg in den nächsten fünf Jahren regiert wird, das wissen wir heute noch nicht. Doch klar ist, dass sich bei der Bürgermeister-Stichwahl in zwei Wochen der rote Kandidat mit dem rot-roten Wunderwuzzi duelliert. Die Chancen, dass an der Spitze der viertgrößten Stadt Österreichs schon in Kürze wie an jener der zweitgrößten, Graz, ein Kommunist steht, sind groß. Spannend, wie sich die Salzburger am Palmsonntag entscheiden werden. Möglicherweise zucken sie letztlich doch vor der Wahl des Kommunisten zurück und entscheiden sich für den blaßroteren Kandidaten von der SPÖ.