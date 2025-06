Erfolgreiche OP: Neues Hüftgelenk für Erwin Pröll

Pröll gehe es nach dem Eingriff gut, sagte ein Sprecher Prölls am Sonntag. Der Alt-Landeshauptmann werde noch einige Tage im Krankenhaus verbringen und ehebaldig mit der Mobilisierung beginnen. Im Anschluss steht eine Reha an. Pröll selbst dankte am Sonntag für die zahlreichen Genesungswünsche, die ihn erreicht haben, und nicht zuletzt „dem exzellenten OP-Team“ sowie dem Personal im Landesklinikum Horn. Dorthin war er nach der Erstversorgung in Italien mit dem Rettungshubschrauber geflogen worden.