Wenn die Sprachbox zur sündteuren Kostenfalle wird

Endlich ist er da, der wohlverdiente Urlaub! Das Hotel ist super, Strand, Meer, Essen und Sehenswürdigkeiten detto. Diese positiven Eindrücke will man mit seinen Lieben natürlich teilen – und zwar gleich, nicht erst, wenn man retour ist. Was tut man also? Richtig, man greift, wie gewohnt, zum Handy. Ruft an. Tippt eine SMS. Oder nutzt das mobile Internet, um zu kommunizieren.