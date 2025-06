Leonore Gewessler ist die neue Chefin der Grünen

Macherin des Klimatickets

Gewessler, zuletzt Koglers Vize in der Partei und bereits unter Schwarz-Grün Klimaministerin, gilt als Öko-Aushängeschild der Grünen. Erst 2019 in die Bundespolitik gewechselt, konnte sie sich in der letzten Koalition bereits im Umwelt-, Energie- und Verkehrsressort profilieren. So geht etwa die Einführung des kostenlosen Klimatickets für Jugendliche auf ihr Konto. Die Maßnahme galt als Meilenstein grüner Politik in Österreich und wurde kürzlich wieder eingespart.