Lauren Sánchez Bezos: Geheimnisse des Brautkleides

Ein Stückchen Weltraumliebe im Brautkleid: Im April schwebte Lauren Sánchez mit Gayle King und der ehemaligen NASA-Wissenschaftlerin Aisha Bowe ins All – an Bord des Raumfahrzeugs ihres Mannes. „Etwas Blaues“ ihres Raumanzuges war jetzt in ihr Brautkleid integriert ... (Bild: AFP/HANDOUT)