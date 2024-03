Salzburg: Der linke Knalleffekt im Superwahljahr

SPÖ-Chef Babler weilte in Hamburg

Die SPÖ reüssierte indes nicht nur in der Mozartstadt, sondern trumpfte auch in anderen Städten, wie Hallein und Zell am See, auf. All das ohne das Zutun des SPÖ-Chefs Andreas Babler, der in Hamburg weilte, am Samstag beim SPD-Parteitag sprach, und am Sonntag dort noch ein Fußballspiel besuchte.