Video mit Meinl-Reisinger geht in Ägypten viral

Für Aufregung sorgte in der arabischen Welt unter anderem, dass Meinl-Reisinger ihre Haare offen getragen hatte – etwas, das in Küchen aus hygienischen Gründen nicht gemacht wird. Im überwiegend muslimischen Ägypten trägt die Mehrheit der Frauen zudem ein Kopftuch, offiziell freiwillig. In Städten geht das Tragen aber bereits zurück, das Kopftuch ist vor allem in mittleren und unteren Gesellschaftsschichten sowie auf dem Land verbreitet. Die Vollverschleierung ist an einigen Orten wie Schulen und an der Universität von Kairo bereits verboten.



Hier sehen Sie das Video von Meinl-Reisinger bei der Essensausgabe: