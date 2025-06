Merz & Stocker sprechen in Berlin mit einer Stimme

Österreichs Kanzler Christian Stocker (ÖVP) und sein deutscher Amtskollege Friedrich Merz (CDU) haben am Freitag bei ihrem ersten bilateralen Treffen in Berlin politische Geschlossenheit demonstriert (siehe Video oben). Migration, Israel, Iran – bei zentralen außen- und sicherheitspolitischen Fragen ziehen die beiden Nachbarländer klar an einem Strang.