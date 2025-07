Ein Trikot, das Fans vom Coup träumen lässt

Marko ist längst noch nicht bei Rapid gelandet – und dennoch seit Tagen in aller Munde. Zu sehen auch gestern am frühen Nachmittag auf der Mariahilfer Straße in Wien. Dort hat sich Intersport Winninger einen lustigen PR-Gag einfallen lassen, am Eingang ein Rapid-Trikot mit der Nummer 7 und dem Namen Arnautovic am Rücken postiert. Versehen mit der Botschaft: „coming soon“ – in Kürze erhältlich!