Q-Day für Austro-Golfer im Rennen um „The Open“

Vonbank von Platz und Bedingungen begeistert

Dort konnte er am Sonntag und Montag den Links Course bei zwei Proberunden kennenlernen und war begeistert: „Das ist ein wunderschöner Platz, der direkt an der Küste der Irischen See in die Dünen hineingebaut wurde“, erzählt Vonbank, der in den Wintermonaten als stellvertretender Skischulleiter in der Silvretta Montafon arbeitet. „Der Kurs ist in absolutem Topzustand und es macht sehr viel Spaß hier zu spielen. Allerdings auch sehr schwierig. Speziell die ersten neun Löcher sind vom Abschlag sehr, sehr anspruchsvoll.“