Erhöhte Terrorgefahr in Moskau, warnt Außenamt

Anschlagreihe geplant?

Zuvor hatte die US-amerikanische Botschaft in Moskau für eigene Staatsbürger eine diesbezügliche Warnung am Donnerstagabend veröffentlicht und von Berichten geschrieben, wonach Extremisten in den nächsten 48 Stunden und somit bis Samstagabend Attacken auf größere Menschenansammlungen in der russischen Hauptstadt planten.