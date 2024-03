Ukraine-Krieg: Erdogan lädt zu Friedensgipfel ein

Liste mit Gefangenen übergeben

Er habe dem türkischen Staatsoberhaupt am Freitag eine Liste von ukrainischen Gefangenen, darunter auch Krimtataren, übergeben, die in „extrem harten und unmenschlichen Bedingungen“ in russischen Gefängnissen festgehalten würden. Sie alle, Soldaten wie Zivilisten, Ukrainer wie Krimtataren, müssten freigelassen werden, betonte Selenskyj.