Stadt sperrt fast die Hälfte aller Kindergärten zu

„Nur ein Fünftel aller Kinder anwesend“

Glaubt man Hörzing, handelt es sich dabei aber um einen logischen Schritt. Denn eine über die Jahre 2021 bis 2023 geführte Bilanz zeigt auf, dass zu Beginn der Sommerferien im Juli die Kindergärten und Krabbelstuben zum Großteil zwar zu mehr als 50 Prozent belegt sind, Ende Juli sowie Anfang August die Besuchszahlen aber deutlich abnehmen. „Eine detailliertere Auswertung für 2023 hat ergeben, dass in vielen Einrichtungen nur etwa ein Fünftel aller Kinder anwesend war, in manchen sind es sogar noch weniger gewesen. Wir hatten welche mit gerade mal fünf Prozent Auslastung. In der Kalenderwoche 33 gab es insgesamt nur zwei Einrichtungen mit einer Auslastung von über 40 Prozent“, so Hörzing.