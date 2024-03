Lkw-Verkehr im Ländle ist leicht rückläufig

Apropos Fahrbahnbelag: Durch den Schwerverkehr werden die Straßen massiv geschädigt, ein großer Transit-Lkw nutzt die Straße so stark ab wie 60.000 Pkw. „Mit zunehmendem Lkw-Verkehr nehmen auch Straßenschäden zu, was wiederum zu Baustellen und in der Folge zu mehr Staus führt. Zudem bedeuten mehr Lkw mehr Abgase und Lärm für Anrainerinnen und Anrainer“, stellt VCÖ-Expertin Katharina Jaschinsky fest.