„Nur der Moment ist schön, mit all den Sinnen“

Zukunftsängste verspürt sie gar keine. Sie verschließe zwar nicht die Augen vor den Problemen dieser Welt, aber ihre eigene „Bubble“ wolle sie schützen. Das sei ihre Familie, die Lieben, die ihr Kraft und Vertrauen ins Leben und in die Zukunft geben, erzählt die junge Frau, die mir im Café Steinhauser gegenübersitzt. Sie ist unscheinbar gekleidet, trägt die für ihre Generation so typischen Baggy-Jeans, hört genau auf meine Fragen, gibt sehr überlegte Antworten und nippt hin und wieder vorsichtig an ihrem Soda-Zitron-Getränk. Ronja Rüdisser wird in diesem Jahr am Sportgymnasium Dornbirn maturieren. Angst vor der Matura habe sie keine. Sie sei immer eine recht gute Schülerin gewesen.