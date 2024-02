IT- und Telekombranche fehlen 28.000 Kräfte

Der IT-Sektor wachse von Jahr zu Jahr, sowohl bei Mitarbeitern als auch beim Umsatz. Gleichzeitig gebe es eine „gewaltig hohe Anzahl von Studierenden, die das Studium nicht beenden“, so Harl weiter. Es gehe auch darum, die Expertise der alten Mitarbeiter im Haus zu halten. Sie sollten steuerfrei in der Pension noch ein paar Jahre weiter arbeiten können. 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter würden in den nächsten Jahren in den Ruhestand gehen.