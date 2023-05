Hälfte der Schüler hat keinen Bock auf MINT-Fächer

Mehr Bewusstseinsbildung

Um mehr Schülerinnen und Schüler in MINT-Ausbildungen zu bekommen, empfehlen die Studienautorinnen u.a. Bewusstseinsbildung für die Bedeutung von MINT. Derzeit kann gerade einmal jeder sechste Befragte etwas mit dem Begriff anfangen. Da persönliches Interesse an MINT ein wesentlicher Entscheidungsfaktor ist, plädieren sie dafür, möglichst früh mit der Förderung in diesem Bereich anzufangen. Außerdem solle die Vielfalt von MINT-Berufen und deren Rolle bei der Gestaltung der (digitalen) Welt hervorgehoben werden.