Wissenschaftsrat für mehr Informatik-Unterricht

In den vergangenen Jahren ist die Zahl der prüfungsaktiv betriebenen Studien gestiegen, ebenso wie jene der Abschlüsse (auf knapp 800 bei Bachelorstudien im Studienjahr 2019/20) - allerdings wird kaum ein Studium in Mindestzeit beendet und auch nur wenige in der Toleranzstudiendauer (Mindestzeit plus zwei Toleranzsemester). Die Zahl der Abschlüsse in der Toleranzzeit war zuletzt sogar rückläufig.