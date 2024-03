Was droht, wenn Influencer Psychologe spielen

Die „Generation Therapie“ sucht Trost. Hobbypsychologen diagnostizieren wild in der Gegend herum: In sozialen Medien ist alles toxisch, narzisstisch und getriggert. Jeder ist traumatisiert und muss in Therapie. Dabei gibt es keinen Anstieg bei psychischen Erkrankungen. Eine Psychiaterin übt Kritik.