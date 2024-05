Vorarlberger flüchtete vor Schweizer Polizei

Der 34-jährige Vorarlberger war am Freitagmorgen gegen 5 Uhr in einem zuvor gestohlenen Auto in St. Margreten in Richtung Thal unterwegs. Schon da fuhr er mit massiv überhöhter Geschwindigkeit. In einem Kreisverkehr verlor der Lenker die Kontrolle über den Wagen, dieser prallte gegen einen Baum am Straßenrand. Das wiederum wurde von einer Polizeistreife beobachtet. Da der Fahrer einfach weiterfuhr, nahmen die Beamten die Verfolgung auf.