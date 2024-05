Ausgebüxte Schafe tauchten unter Trampolin auf

Glücklicherweise endete das ungewöhnliche Treiben der Tiere unbeschadet. Der erleichterte Eigentümer konnte seine Ausreißer schließlich wieder in Empfang nehmen – musste sie allerdings mit einem Kübel Leckerlis in den Anhänger locken, da sie „erst nicht so recht einsteigen wollten“. Er bedankte sich und fuhr dann mit den Schafen zum „Friseur“.