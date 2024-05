„Emily in Paris“: Neue Staffel früher als erwartet

Während die ersten drei Staffeln von Netflix jeweils erst gegen Ende des Jahres veröffentlicht wurden, releast der Streamingdienst den ersten Teil der vierten Staffel schon am 15. August. Teil zwei folgt am 12. September. Ein Grund könnte sein, dass Emily dieses Mal einen kleinen Italien-Urlaub macht. Der Cast wurde in Rom bei Dreharbeiten gesehen.