Feuerwehr schnitt aus Not den eigenen Maibaum um

Sturmspitzen rissen sieben Baumspitzen im Bezirk Zwettl ab

Neben Allentsteig, Breitenfeld und Kleinschönau kamen noch weitere Bäume im Bezirk Zwettl zu Schaden: in Mitterreith sowie in Thail und Moniholz. Auch in Arbesbach hing die Spitze „idyllisch“ am Maibaum neben dem Kirchturm herab. Bezirksfeuerwehrkommandant Ewald Edelmaier dankte den mehr als 100 Feuerwehren des Bezirkes Zwettl, die in vielen Orten das Brauchtum in Form des Maibaumaufstellens hochhielten: „Ich bin aber vor allem froh, dass es keine Verletzungen gegeben hat.“