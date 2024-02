Erloschene Strahlkraft | Irgendwie bitter

Erloschene Strahlkraft. Als Mann mit außerordentlicher Strahlkraft hat Sebastian Kurz, es ist noch keine sieben Jahre her, die Spitze der damals (wie übrigens auch heute) ermatteten ÖVP erklommen. Er weckte höchste Erwartungen, färbte Schwarz in leuchtendes Türkis um und gewann die Nationalratswahlen 2017, bei denen er unter „Liste Sebastian Kurz - die neue Volkspartei“ antrat, mit sagenhaften 31,5 Prozent. Die darauf folgende türkis-blaue Regierung des jungen Kanzlers Kurz mit Heinz Christian Strache zerbrach zwar bald an Ibiza, doch die Begeisterung um den „Wunderwuzzi“ erreichte - wie wir heute wissen - bei den Nationalratswahlen 2019 ihren absoluten Höhepunkt: 37,5 Prozent für den erst 33-Jährigen! Das einzigartige politische Talent wurde weit über die Grenzen hinaus bewundert. Ein österreichischer Politiker, der auf der halben Welt Beachtung findet: Wann gab es so etwas? Der eloquente und empathisch auftretende Mann erregte Bewunderung, weckte Hoffnung . . . und gleichzeitig auch Neid, Missgunst, Hass. Nun ist, wie Politprofessor Peter Filzmaier sagt, seine „Strahlkraft erloschen“ - Kurz ist am Freitag in erster Instanz (nicht rechtskräftig) zu bedingter Haft verurteilt worden. Seine „bitterste Stunde“, wie die „Krone“ am Samstag titelte.