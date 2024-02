Wie bitter ist dieses Urteil für Sie, Herr Kurz?

An der Rezeption der SK Management GmbH in einem eleganten Gründerzeithaus an der Wiener Ringstraße brummt die Espressomaschine. Vier Mitarbeiter sind gekommen, um ihrem Chef beim „Krone“-Interview an diesem Vormittag Gesellschaft zu leisten. „Ich freue mich“, sagt Sebastian Kurz und begrüßt den Videojournalisten, den Fotografen und mich, „trotz der Umstände“. Er sieht so aus wie immer, gleiches Sakko, gleiches Hemd. Nur eine Spur ernster.