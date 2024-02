Bekannter Mörder ist seit 16 Jahren auf der Flucht

Hingerichtet, zerstückelt und erst nach Tagen gefunden – der Drogen-Mord in Wien weckt Erinnerungen an die Bluttat vom Hartmayrgut in Linz-Urfahr. Am 10. März 2008 waren dort der Wohnungsbesitzer Christian Janouschek (45) und sein Bekannter Wolfgang Huber (51) erstochen worden – beide waren im Drogenmilieu aktiv.