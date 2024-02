Leiche zerstückelt: Mafia-Mord in Drogenbunker

Es war eigentlich ein 08/15-Einsatz für die Drogenfahnder des Wiener Landeskriminalamts. Immerhin gab es Hinweise auf illegale Geschäfte und einen Durchsuchungsbefehl - also folgte die Hausdurchsuchung. Doch was die Beamten am Mittwoch um 14.45 Uhr in der Wohnung an der Grenze Ottakring-Hernals vorgefunden haben, war nicht nur grünes Gras, sondern ein regelrechtes Schlachtfeld.