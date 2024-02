Frauen kämpfen gemeinsam gegen ihren Peiniger

Er ist ein fescher „Bursch“, sportlich, selbstbewusst und eloquent, gibt sich als Frauenversteher: Doch seit 22. Jänner sitzt ein 43-Jähriger - letzter Wohnsitz in Tirol - in der Justizanstalt Wels in Untersuchungshaft. Dem Beschuldigten wird vorgeworfen, zwischen 2019 und Mitte 2020 eine inzwischen 48-jährige Frau in Vöcklabruck und Attnang zweimal vergewaltigt zu haben.