Grüne: Wirtschaft war ÖVP wichtiger als Nawalny

„Geschichte muss in diesen Tagen erzählt werden“

Diese Geschichte von 2020 müsse in diesen Tagen erzählt werden, so die grüne Spitzenpolitikerin. Denn Schallenberg lobt zwar Nawalny in einem ersten Statement, vermied jedoch wie andere internationale Politiker eine explizite Schuldzuweisung an den Kreml“, betonte die Abgeordnete auf X. Der Außenminister hatte zudem betont, „wie undemokratisch und illiberal“ Russland geworden sei und eine vollständige und unabhängige Untersuchung der Todesumstände gefordert. Es sei aber die Pflicht des Außenministeriums, „das russische System als solches zu benennen, was es ist: verbrecherisch“, beharrte Tomaselli.