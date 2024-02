Russische NGO fordert Übergabe von Nawalnys Leiche

Mehr als 400 Festnahmen

Mittlerweile sind bei Versammlungen zum Gedenken an Alexej Nawalny laut OVD-Info mehr als 400 Menschen festgenommen worden. Allein in St. Petersburg hätten die Behörden mindestens 200 Personen inhaftiert. Dort wurde auch ein weiterer Gedenkort zerstört, Männer in Zivil stopften niedergelegte Blumen in Müllsäcke (siehe Video oben). Insgesamt gab es laut den Menschenrechtlern Festnahmen in 32 russischen Städten.