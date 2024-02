Nawalnys Team bestätigt Tod: „Er wurde ermordet“

„Russische Wehleidigkeit ist fehl am Platz“

Unterdessen verbat sich Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) Kritik der Moskauer Regierung an den Reaktionen auf den Tod Nawalnys. Jene, die sich am Freitag am meisten aufgeregt hätten, sollten sich am ruhigsten verhalten, sagte Schallenberg am Samstag am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz. „Die russische Wehleidigkeit ist hier fehl am Platz“, sagte er zum Protest der russischen Botschaft gegen einen Kommentar von Bundespräsident Alexander Van der Bellen.