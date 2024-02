Putin verstehen | Zündend, verglühend

Putin verstehen. Wladimir Putin spricht perfekt Deutsch, war er doch jahrelang KGB-Agent in der DDR. Ja, die DDR, das war - kleine Info für jüngere Semester - jener deutsche Unrechts-Staat, in dem Kritik am System das Leben kosten konnte. Dieser Wladimir Putin konnte als Präsident Russlands offenbar nicht zuletzt aufgrund seines Sprachtalents österreichische Entscheidungsträger erfolgreich umgarnen. Jene, die ihm erlegen sind - und das wohl nicht nur, weil sie ihn sprachlich, also im Wortsinn, verstanden haben -, werden gerne als Putin-Versteher tituliert. Sie sitzen in allen Parteien, in Institutionen, in Redaktionen. Manche von ihnen waren, seit Putin seine mordenden Horden in einen Angriffskrieg gegen die Ukraine hetzte, etwas leiser. Vor allem weil dieser fürchterlichen Blutzoll fordernde Krieg die längste Zeit den Kreml-Zaren nicht gerade als Sieger dastehen ließ. In letzter Zeit schwächeln allerdings die verteidigenden Ukrainer - und schon werden die Putin-Spezis auch hierzulande wieder mutiger, teils übermütiger. Nun hat der fürchterliche Kreml-Herr, wie es aussieht, seinen mutigsten und gefährlichsten Widersacher endgültig zur Strecke gebracht. Alexej Nawalnij, der einen Giftanschlag vor Jahren knapp überlebt hat, ist tot, gestorben in einem Putin-Gulag.Liebe österreichische Putin-Freunde: Verstehen Sie Ihren Spezi immer noch? Möchten Sie Ihm wieder die Hand schütteln, obwohl an seinen Fingern Hektoliter Blut kleben?