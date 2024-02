So tobt Irans versteckter Krieg mit Israel im Netz

Hacker aus dem Iran waren vor dem Massaker an Hunderten israelischen Zivilisten durch die Hamas am 7. Oktober in Israel hochaktiv - und blieben es danach. Diese Erkenntnis entstammt einer Untersuchung der Threat Analysis Group (TAG) des Internetkonzerns Google, welche am Rande der laufenden Münchner Sicherheitskonferenz präsentiert wurde. Sie offenbart, wie der Iran und die Hamas vor dem Massaker Smartphones abhörten und wie seine Hacker weiterhin als Verbündete der Terroristen verdeckte Aktionen gegen Israel durchführen. Doch die Hightech-Macht setzt sich zur Wehr.