„Wird zu viel betoniert, ist die Zukunft ruiniert“

Vizekanzler Werner Kogler und Klimaschutzministerin Leonore Gewessler haben am Dienstagvormittag den „APCC Special Report Landnutzung und Klimawandel in Österreich“ vorgestellt. „Wird zu viel betoniert, sind damit Zukunft und Chancen ruiniert“, fasste Kogler den 530-Seiten starken Bericht zusammen. Gewessler betonte, dass nur ein gesunder Boden nicht nur für eine funktionierende Landwirtschaft essenziell ist, sondern auch, um sich an die Klimakrise anzupassen.