Hirscher? „Sehe es wie ein Auslandssemester“

Wie viele andere kann Herbst über Hirschers wahre Beweggründe aktuell nur spekulieren. „Ich höre schon raus, dass er natürlich wieder will, aber am Ende des Tages glaube ich es trotzdem nicht, dass er die Zielsetzung so speziell auf das hat, dass er sich mit Odermatt im Riesentorlauf im Weltcup matcht“, sagt der 45-Jährige bei „Sport und Talk“ auf ServusTV.