Wandkritzelei kündigt Anschlag in Donauzentrum an

Gegen das Donauzentrum in Wien-Donaustadt gibt es eine Terrordrohung. Eine in schlechtem Deutsch verfasste Wandschmiererei kündigte einen Anschlag für Dienstagabend an, der Wortlaut deutet auf einen islamistischen Hintergrund hin. „Es ist wichtig festzuhalten, dass der Sachverhalt sehr ernst genommen wird, aber auch keine Panik gemacht werden sollte“, so Polizeisprecher Philipp Haßlinger gegenüber der „Krone“.