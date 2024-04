Austria Klagenfurt holt einen U21-Team-Goalie

Menzel ist offiziell weg

Damit reagieren die Verantwortlichen in Waidmannsdorf auf die Entscheidung von Einser-Goalie Phillip Menzel, der den Kärntner Bundesligisten nach der laufenden Saison fix verlassen wird. Der 25-Jährige war im Sommer 2020 vom deutschen Bundesligisten Wolfsburg gekommen und hatte dann mit Violett den Aufstieg in die Bundesliga geschafft. Laut „Krone“-Infos wird Menzel in die 3. deutsche Liga zu Saarbrücken wechseln.