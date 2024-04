„Spionage-Gate“ vor Cup-Hit ad acta gelegt

„Für mich ist das Thema erledigt. Von meiner Seite werde ich mich um ein normales Verhältnis zwischen Klauß und mir bemühen“, betonte der Steirer vor dem Wiedersehen in Klagenfurt. Keine Woche davor waren Ilzers Emotionen nach dem 3:1 von Sturm in Wien übergeschwappt. Von „Paranoia“ war die Rede, nachdem Klauß von Grazer Spionen bei Rapids Trainingseinheiten berichtet hatte. Er habe nur auf die Vorwürfe reagiert, meinte Ilzer dazu am Montag. Dem Finale wollte er nun „genügend Respekt entgegen bringen, dass ich dieses Thema aus meiner Sicht für beendet erkläre“. Klauß hatte kurz davor angemerkt, dass er der Causa keine Beachtung mehr schenken wolle. Ein Handschlag „gehöre dazu“, so der Deutsche. „Ich habe kein Problem mit ihm.“