Die perfekte Bühne für die Impulsgeber der Zukunft

Fünf Awards im Vorjahr vergeben

Bei dieser hatten fünf Firmen und Forschungseinrichtungen über Platz eins gejubelt: die Voestalpine Stahl GmbH für ihren maßgeschneiderten und mit Funktionen ausgestatteten Stahl namens tfs, die Filter System Steyr GmbH für wartungsfreie Filtersysteme, das Energieinstitut an der Johannes-Kepler-Universität für seine Anstrengungen zu überregionalen Wärmeleitungen, die Ars Electronica Linz GmbH & Co KG, die mit Radiologe Franz Fellner Anatomie-Vorlesungen für Medizinstudenten in 3D möglich machte, sowie die V-Rex GmbH aus Altmünster, die ein Hightech-Segelboot entwickelt.