Segel-Revolution: Wie ein Ferrari auf dem Wasser

Lastenberechnungen und Windkanaltests an der Technischen Universität Graz, Strömungssimulationen durch das Mediteranean Institut of Hydrodynamic in der griechischen Hauptstadt Athen, Tests in der Marina von Monfalcone in Italien, Prototypenbau in Kiel - damit der V-Rex von Peter Steinkogler Realität werden kann, müssen viele Rädchen ineinander greifen.