Nach Guinness-Rekord steht Lisa wieder ihre Frau

Gesamt 130 Frauen hatten sich beworben. 15 aus 12 Ländern wurden zur Auswahlwoche in die Bretagne geladen. Wo anhand von Segelfähigkeiten, Teamarbeit, Kommunikation an Bord und körperliche Tests sechs überblieben. Darunter: Lisa Farthofer! Jene 32-Jährige, die heuer bereits für Schlagzeilen sorgte. Beim Ruder-Abenteuer von der Antarktis nach Südgeorgien, das abgebrochen werden musste, weil es zu gefährlich wurde, schaffte es Lisa ins Guinness Buch – und nun segelte sie in ein exklusives Team auf einen Super-Katamaran! Nämlich ins neue Projekt in der Ocean Fifty Klasse von Francesca Clapcich, die als Skipperin der Ocean Fifty UpWind by MerConcept ein reines Frauenteam aufbaut, um ihr Rennprogramm zu unterstützen. Das in der Transatlantik-Einhand-Regatta Route du Rhum – Destination Guadeloupe mündet.