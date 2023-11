Statt zu jammern wird Chance beim Schopf gepackt

„Die Kraft, das Neue umzusetzen“

„Das äußerst Bemerkenswerte an den Unternehmen in Oberösterreich ist, dass es diesen Willen zum Neuen gibt und dann auch die Kraft, das Neue umzusetzen“, schwärmte Stelzer von einem besonderen Spirit: „Wir geben uns nie zufrieden mit dem, was da ist, sondern wollen immer weiter.“ „Es gibt die einen, die jammern, und dann gibt’s die Oberösterreicher, die schauen, dass man aus jeder Herausforderung auch eine Chance macht“, ergänzte Achleitner. Der Landespreis sei ein Impuls für Zuversicht, meinte er: „Und genau diese Zuversicht brauchen wir in so herausfordernden Zeiten, in denen sich so vieles neu gestaltet.“