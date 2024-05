Krebserreger in Cremen oder Lidschatten gefunden

Gehen in Muttermilch über

Die Stoffe gelangen über Luft, Haut, Wasser oder Nahrungsmittel in den Körper, binden sich dort an Eiweiße im Blut und werden nur extrem langsam wieder ausgeschieden. Besonders gefährlich: Sie gehen in die Muttermilch über und gelangen so in den kindlichen Organismus.