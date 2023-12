Steyrer ersparen Autoindustrie Arbeit und Abfall

Ein Filtersystem, das top funktioniert und zugleich auch wartungsfrei ist und damit nicht getauscht werden muss? Was bislang als Ding der Unmöglichkeit schien, wird nun in Steyr Realität. Gemeinsam mit der Technischen Uni Graz tüfteln hier Spezialisten an einer Lösung, die bereits das Interesse von Audi geweckt hat.