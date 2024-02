Wiener Pensionist als Topfpflanzen-Dieb angeklagt

Niederlassungsleiter beobachtete verdächtiges Pärchen

Laut Staatsanwaltschaft soll er am 26. Juli 2023 in einem großen Gartenmarkt in der Donaustadt ein Schlauchwagerl und eine Topfpflanze an der Kassa vorbeigeschleust haben. „Dem Niederlassungsleiter ist der Angeklagte, der mit einer Frau unterwegs war, im Markt aufgefallen. Er hat ihn daraufhin beobachtet und verfolgt“, sagt der Staatsanwalt. Als die Kassafrau bestätigte, dass kein Schlauchwagerl bezahlt wurde, stoppte er am Parkplatz den schwarzen SUV, in dem der mutmaßliche Dieb saß.