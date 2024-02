Letztes Aufbäumen | Letztes Liebesgeflüster

Letztes Liebesgeflüster. Seine Liebe, seine Zuneigung bringt man heute, am Valentinstag, zum Ausdruck. Mit Blumen, Geschenken, mit Essenseinladungen, mit Worten, mit (guten) Taten. Liebe - sie spielt in der Politik selten eine Rolle. Zuneigung, Sympathie, vor allem Vertrauen und Verlässlichkeit tun es aber sehr wohl. Denn nur wenn es Spitzenpolitikern gelingt, über Parteigrenzen hinweg Vertrauen aufzubauen, dann gelingen auch Koalitionen. Dafür gab und gibt es gute wie schlechte Beispiele - in den Bundesländern wie im Bund, wo die Parteichefs Karl Nehammer und Werner Kogler wie deren Klubobleute „Gust“ Wöginger und Sigi Maurer gut miteinander können. Die führenden Köpfe haben sich zusammengerauft, doch ihre Parteien, ÖVP und Grüne, die können auch nach fast fünf Jahren gemeinsamer Zeit so gar nichts miteinander anfangen. Eher im Gegenteil: Feindbilder werden da aufgebaut und gepflegt. Jetzt, rund um den Valentinstag, versucht man - sieh oben - noch einmal die Zuneigung zu demonstrieren - einander, vor allem aber dem Publikum. Man werde sich, so die Botschaft, zu einem finalen Miteinander aufraffen. Freilich weiß man bei den Schwarz-Türkisen wie den Grünen, dass es mit der Liebe garantiert bald vorbei sein wird, weil man schlicht keine gemeinsame Mehrheit mehr gewinnen kann - bei den Wahlen im Herbst… Oder doch schon im Juni? Denn dieses Valentins-Aufbäumen, dieser Versuch einer Final-Offensive der Auslaufregierung, dieses allerletzte Liebesgeflüster - es könnte schon in wenigen Tagen auch zur Erkenntnis führen, dass man einfach nicht mehr miteinander kann. Und man sich doch vor dem Sommer scheiden lässt. Schade um diese Regierungsehe wäre es nicht.