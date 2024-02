Dieses Bike hat 48 Zylinder - und es ist zu haben!

Gut 20 Jahre nach ihrer Fertigstellung und dem Eintrag ins Guinness Buch der Rekorde will Whitelock die Tinker Toy am 21. April auf der International Classic MotorCycle Show in Stafford im Rahmen einer Bonhams-Live-Auktion verkaufen. 40.000 bis 60.000 Pfund werden von Bonhams als Zielkorridor veranschlagt, was umgerechnet 47.000 bis 70.000 Euro entspricht.